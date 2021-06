Vaccini, c'è il via libera per gli adolescenti tra i 12 e 15 anni

BARI - A breve partiranno in Puglia le vaccinazioni anti Covid per la classe di età compresa tra 12 e 15 anni. Grazie all'organizzazione regionale guidata dal Presidente Emiliano, si darà seguito tempestivamente alla Circolare della struttura commissariale nazionale. Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Si partirà inizialmente con i pazienti adolescenti fragili affidati alle reti e alle strutture ospedaliere che saranno contattati direttamente tramite le famiglie.Gli adolescenti fragili, non in cura negli ospedali, saranno vaccinati tramite i pediatri di libera scelta.Infine, gli studenti dai 12 ai 15 anni saranno contattati tramite gli uffici scolastici regionali.Una buona notizia per un'iniziativa non obbligatoria ma consigliabile anche per questa fascia di tenerissima età.