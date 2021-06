Limite posti al tavolo al chiuso, Gelmini: "Verso una sintesi positiva"

ROMA - Manca ancora l'ufficialità sull'allentamento delle regole sui tavoli nei ristoranti dopo un incontro tecnico che si è svolto questa mattina e dal quale, in primo momento, era emersa l'indicazione di alzare a 8 il numero massimo di persone al tavolo al chiuso ma fonti ministeriali, dopo un confronto con le Regioni abbassano il limite a sei persone. Sarebbe questo il punto di caduta su cui si starebbe convergendo in queste ore.Secondo quanto apprende l'Ansa, all'esito del confronto con le Regioni, il ministro della Salute Speranza dovrebbe emanare domani un'ordinanza per definire le regole per la ristorazione e l'intesa dovrebbe portare a fissare il limite di sei persone per ciascun tavolo al chiuso.