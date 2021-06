Vaccini: dal 3 giugno al via le prenotazioni dai 39 ai 15 anni

BARI - Come da Piano nazionale, la Regione Puglia, apre a tutte le fasce di età vaccinabili la prenotazione per il vaccino antiCovid-19 negli hub allestiti, a partire da domani, giovedì 3 giugno 2021.Si procederà, infatti ,ora anche con la fascia di età dai 39 ai 15 anni, circa un milione i pugliesi che completeranno la platea, prenotandosi, per gradi, sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, col numero verde 800713931 (lunedì – sabato 8-20) e nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup.Il calendario è il seguente:Dalle ore 14.00 del 3 giugno per i nati nel 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986; Dalle ore 14.00 del 5 giugno per i nati nel 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991; Dalle ore 14.00 del 7 giugno per i nati nel 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996; Dalle ore 14.00 del 9 giugno per i nati nel 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001; Dalle ore 14.00 del 11 giugno per i nati nel 2002, 2003, 2004 e 2005.Così tra circa 10 giorni, tutta la popolazione vaccinabile sarà vaccinata o in procinto di vaccinarsi: una buona notizia segno di una efficiente organizzazione regionale che sta portando a termine, con tempistica, la fase vaccinale, grazie all’impegno in prima linea del Presidente Emiliano e dell’assessore alla Salute Prof. Lopalco.Prioritario sarà, anche nella nostra regione, ultimare le vaccinazioni di quella parte residuale di popolazione over 60, con fragilità o comorbilità che non ha ancora ricevuto la prima dose.Intanto la Puglia è la prima regione italiana ad aver dato massima copertura vaccinale al personale scolastico e universitario, ha già avviato la vaccinazione dei maturandi e proseguirà estendendo al più presto le somministrazioni, come da indicazioni dell’Aifa, agli studenti dai 12 ai 15 anni.Parallelamente partiranno, nelle prossime settimane, le vaccinazioni in azienda secondo i protocolli stabiliti.