BARI - “Oggi Bari piange la scomparsa del generale Giovanni Mazzone, già comandante della Terza Regione Aerea - ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro appresa la notizia -, che a lungo ha operato a Bari con abnegazione e grande spirito di servizio istituzionale.Nel 2007 il Consiglio comunale, all’unanimità, volle concedergli la cittadinanza onoraria, in segno di gratitudine in virtù del rapporto speciale che aveva saputo instaurare con le istituzioni locali e con l’intera comunità, impegnata sin da allora in un percorso di crescita civile e sociale attento ai cambiamenti in atto.Con Giovanni Mazzone il nostro Paese perde un servitore dello Stato leale e competente. Non lo dimenticheremo”.