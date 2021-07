TEDxPutignano, tutto pronto per la 1a edizione

PUTIGNANO (BA) - L’attesa è terminata. La prima edizione in assoluto a Putignano di un evento TEDx sta per entrare nel vivo. Domani, sabato 17 luglio, al Laboratorio Urbano I MAKE (Ex Macello).Sul tema “la bellezza come atto di rivoluzione gentile”, si alterneranno sul palco: l’attivista e sindacalista Aboubakar Soumahoro, l’astronomo e divulgatore scientifico Matteo Miluzio, l’artigiana, orafa ed esperta di gioielleria etica sostenibile Mara Bragaglia, il sociologo, imprenditore sociale e policy designer Roberto Covolo, il giornalista e videoreporter Saverio Tommasi, la scrittrice e regista Gianna Mazzini; sarà inoltre condiviso il contributo video della scrittrice, giornalista scientifica e autrice televisiva Alessandra Viola.Sette voci, sette speaker profondamente diversi per provenienza, professione e area tematica che attraverso i loro talk forniranno spunti di riflessioni legati alla propria esperienza sul tema della bellezza. Grazie alla natura versatile di questo concetto e al racconto di un mondo che va in una direzione diversa e più sana rispetto a quello che il contesto in cui viviamo ci propone, il pubblico potrà riavvicinarsi alla bellezza e utilizzarla nel quotidiano per modificare il modo di vivere, correggere il tiro in una direzione che sia maggiormente etica e rispettosa del luogo che abitiamo e degli esseri viventi con cui lo condividiamo.«Portare per la prima volta in assoluto un evento del genere a Putignano (e più in generale in una cittadina di medie dimensioni della nostra area geografica) – dichiara Alessandra Dalena – licensee e organizer TEDxPutignano – è qualcosa di incredibilmente importante. Nel 2021 la Puglia vedrà solo 6 “TEDx” organizzati nell’intera regione, di cui 4 in capoluoghi di provincia; Putignano è una delle 6 località che quest’anno potranno legare il proprio nome ad un evento di tale portata. Crediamo fortemente nel potere ispiratore delle parole e delle idee: non semplice “teoria”, ma esperienze reali e concrete, che diano forza e “gambe” ai principi e ai valori che i nostri speaker hanno adottato nel loro quotidiano, e che noi condividiamo nel profondo. Ci piacerebbe dare al pubblico un’opportunità, semplice ma ambiziosa: quella di lasciarsi suggestionare e ispirare dalle parole che verranno pronunciate sul palco, al fine di modificare, anche di pochissimo, il proprio pensiero, la propria attenzione, il proprio stile di vita».TEDx è un programma di eventi locali, organizzati in modo indipendente, che si propongono di riunire il pubblico per condividere un’esperienza in pieno stile TED. Il marchio statunitense TED identifica una serie di conferenze che trattano temi di attualità in diversi campi e che si svolgono in tutto il pianeta. “Ideas worth spreading” è il motto del TED, letteralmente tradotto come “idee che meritano di essere diffuse”. Porta l'attenzione sulle idee innovative che possano servire come strumento per capire e cambiare il mondo.TEDxPutignano è patrocinato da Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Cultura, Comune di Putignano, Politecnico di Bari, Tecnopolis PST, Fondazione Carnevale di Putignano. Partner dell’evento Marker ADV, Five Up, BCC Putignano, NaturaSì/La Biottega Benefit, Arrigoni srl, CMG srl, PuroBIO cosmetics, Master Italy.