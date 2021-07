Bari: stalli motorini a Pane e Pomodoro

BARI - Pane e Pomodoro, la spiaggia dei baresi, è una piccola oasi da rispettare e tutelare anche nei gesti che dovrebbero essere consuetudine. Da tempo, ci segnalano l’uso improprio del marciapiede d’ingresso a Pane Pomodoro, con motorini parcheggiati giornalmente in maniera irregolare.

Per questo, oggi, sono iniziati i lavori di realizzazione degli stalli per motorini, circa 16 metri di parcheggio non custodito che sarà pronto tra una settimana. Con l’assessore Giuseppe Galasso e l’amministrazione comunale, abbiamo concordato di dare si baresi, lo strumento per essere più civili ricordando che i marciapiedi sono fatti per i pedoni e non per i ciclomotori.





Mi sembra superfluo ricordare che, terminati i lavori, si passa in modalità tolleranza zero.