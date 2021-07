Bari, tutto pronto per il 'Bonaccia Festival'

BARI - L’associazione culturale Malta di Geris promotrice del progetto Approdo urbano, organizza la seconda edizione del Bonaccia Festival.L’evento conferma il percorso già sviluppato nell’anno di esordio con il lavoro partecipato dei laboratori di strada curati sul territorio dagli animatori del centro culturale APPRODO URBANO, nato grazie al bando URBIS – Pon Metro 2014-2020.L’obbiettivo è quello di rendere partecipi i cittadini alla vita culturale promossa dal basso e capace di creare senso di appartenenza e nuovi significati.Il percorso espositivo sarà allestito fra i balconi delle case, nei vicoli di Bari vecchia, quasi fossero panni stesi ad asciugare. La pittura collettiva stimola e favorisce l'incontro. La propria pennellata di colore accanto a quella dell'altro origina opere impreviste, inaspettate.Ben quarantuno tele si potranno ammirare lungo il percorso allestito fra Strada del Carmine, Strada Filioli (arco delle Meraviglie), Largo Amendoni, Strada Zeuli, Strada Verrone, Strada Fragigena. Ed ancora una gigantesca tela di dieci metri sarà esposta sulla facciata della sede di APPRODO URBANO, in Piazza del Gesù.Il 12 luglio si terrà in piazza del Gesu una perfomance di customizer sneakers, ad opera di Michele Tota, a partire dalle ore 19,00.Il 13 luglio, è di scena la parola. Perfomance di lettura a cura di Letizia Cobaltini, accompagnata dalla chitarra di Cesare Valerio Lisco, presso la birreria Lo Svevo, sponsor della serata, sotto l'arco delle Meraviglie, in strada Filioli. Inizio ore 21,00.Il 14 Luglio, infine, nella meravigliosa cornice della biblioteca De Gemmis sulla stupenda terrazza concluderemo il viaggio con il concerto delle FARAUALLA, un quartetto vocale tutto al femminile che sa cogliere ritmi, colorazioni timbriche ed espressioni musicali provenienti dalle etnie e dagli influssi più vari fondendoli in soluzioni armoniche dal sapore mediterraneo.Si ringraziano tutti i partner che hanno sostenuto a vario titolo il progetto: ass. europea Tracialand – Italia RCU - Murat San Nicola Istituto comprnsivo Umberto I San Nicola Veloservice ass. Michele Fazio coop Il nuovo Fantarca aps ArTa ass. Jo FulPeople Fidapa di Corato BitLibri Lo Svevo birreria.