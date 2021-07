Basket, Italia: Meo Sacchetti convoca 12 giocatori per le Olimpiadi di Tokyo

(via Italiabasket fb)

L’ allenatore dell’ Italia di basket maschile Meo Sacchetti ha convocato 12 giocatori per le Olimpiadi di Tokyo. Sono Danilo Gallinari Atlanta Hawks Simone Fontecchio Alba Berlino Niccolò Mannion Golden State Warriors, Nicolò Melli Dallas Mavericks Riccardo Moraschini Armani Milano Alessandro Pajola Virtus Bologna Achille Polonara Fenerbahce Istanbul, Giampaolo Ricci Armani Milano Marco Spissu Dinamo Sassari Amedeo Tessitori Virtus Bologna, Stefano Tonut Reyer Venezia e Michele Vitali Reyer Venezia.

L’ Italia si radunerà a Roma lunedì 12 Luglio e partirà per Tokyo in Giappone venerdì 16 Luglio. Alle Olimpiadi l’ Italia giocherà nel Girone B con la Germania l’ Australia e la Nigeria. Gli azzurri esordiranno il 25 Luglio con la Germania, il 28 Luglio sfideranno l’ Australia e il 31 Luglio affronteranno la Nigeria. Se l’ Italia arriverà al primo o al secondo posto si qualificherà per i quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi.