Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista Myles Carter

(Foto Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - L' Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Myles Carter 24 anni dal Seattle. Ha firmato per due anni, fino al 30 Giugno 2023 con la squadra pugliese.

Il direttore sportivo Simone Giofrè ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Myles un ragazzo che ha fatto molto bene in America nel Seattle e in Turchia al Budo Gemlik e che ha scelto di continuare con noi il suo percorso di sviluppo. Siamo certi che sarà in grado di mostrare tutte le sue qualità”.

Trattativa con l’altro americano Nick Perkins per rinnovare il contratto scaduto il 30 Giugno. Si cercherà di fare restare a Brindisi anche Alessandro Zanelli e Mattia Udom.