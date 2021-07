Basket: l'Happy Casa Brindisi interessata all'americano Robinson

FRANCESCO LOIACONO - L’ Happy Casa Brindisi è interessato al play americano Gerard Robinson del Digione. Ceduto l’altro americano Darius Thompson al Lokomotiv Kuban in Russia L’americano D’ Angelo Harrison lascia Brindisi dopo una sola stagione. Non è stato rinnovato il contratto che è scaduto il 30 Giugno. L’ Happy Casa Brindisi è interessato al play americano Gerard Robinson del Digione. Ceduto l’altro americano Darius Thompson al Lokomotiv Kuban in Russia L’americano D’ Angelo Harrison lascia Brindisi dopo una sola stagione. Non è stato rinnovato il contratto che è scaduto il 30 Giugno.