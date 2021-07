Bonucci e Castrovilli: 2 ex del Bari campioni d'Europa

Il primo, Bonucci, pilastro del Bari di Ventura nella stagione sportiva 2009-2010 è stato l'indiscusso protagonista per aver firmato il pareggio e per aver segnato dal dischetto nella lotteria dei rigori. Il secondo, con un passato nella Primavera del Bari e nella prima squadra, all'epoca della FC Bari 1908, ha contribuito dalla panchina a far gruppo - come fortemente voluto dal ct Roberto Mancini- incoraggiando i compagni in campo.





In una lunga serata condizionata anche dalla fitta pioggia scesa su Londra nel corso della finalissima, il cielo si è colorato non solo dell'azzurro nazionale, ma anche del bianco e del rosso barese, oltre che di quello inglese.

Dopo Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta nel Mondiale 2006 di Germania è toccato ad altri due ex del Bari poter assaporare il gusto di un trionfo in azzurro. Nella notte di Wembley, sia pure da diverse posizioni, Leonardo Bonucci e Gaetano Castrovilli si sono laureati Campioni d'Europa nella finale vinta per 4-3 sull'Inghilterra ai tiri di rigore.