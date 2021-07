Calcio, Foggia: trattative in corso con Crispino e Ferrante

Il Foggia è in trattativa con la Virtus Francavilla per il portiere Diamante Crispino. Interesse per l’attaccante Claudio Ferrante del Bisceglie. Contatti con la Pro Livorno per il terzino sinistro Mattia Lucarelli. La punta Alessio Curcio sarà confermato. Il difensore Roberto Di Jenno dovrebbe restare a Foggia.

Il portiere Ermanno Fumagalli andrà via. Il terzino destro Fabio Gavazzi il mediano Christian Anelli e il centrocampista Stefano Salvi saranno ceduti. In dubbio la permanenza dell’esterno Mihando Said. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone allestirà una squadra competitiva per raggiungere la salvezza e tentare poi la qualificazione ai play off.