(via Ssc Bari fb)





Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2022 e raggiungerà subito la squadra in ritiro a Lodrone di Storo in provincia di Trento. Nella scorsa stagione Cheddira ha giocato nel Mantova nel girone B di Serie C, dove ha disputato 39 partite e ha realizzato 9 gol.

- Secondo acquisto per il Bari. La società biancorossa ha comunicato di aver ingaggiato l’ attaccante italo-marocchino Walid Cheddira, di 23 anni, in prestito con diritto di riscatto dal Parma.