Calciomercato: il Foggia acquista Rocca Sciacca e Ferrante

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato il centrocampista Michele Rocca 25 anni a titolo definitivo dal Livorno. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Ingaggiato in prestito il difensore Giacomo Sciacca 25 anni dalla Vibonese.

Tesserato in prestito con diritto di riscatto l’attaccante argentino Alexis Ferrante 26 anni dalla Ternana. Interesse per il difensore senegalese Layousse Diallo del Molfetta. Trattativa con l’esterno Manuel Nicoletti del Monopoli. Contatto con il terzino Domenico Girasole del Picerno. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone sta allestendo una squadra competitiva per raggiungere la salvezza e puntare poi se ci sarà la possibilità a qualificarsi per i play off.