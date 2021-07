I Carabinieri, ricevuta la segnalazione al 112, sono intervenuti in Via Reni a Modugno, dove hanno sorpreso tre persone: una coppia di giovani di 22 e 20 anni, ed il padre di lei, di 55 anni, che stavano cercando di occupare abusivamente l'appartamento.I malfattori sono stati trovati con chiavistelli mentre cercavano di forzare la porta d'ingresso dell'abitazione, di proprietà di una 55enne disabitata ormai da tempo.I tre sono stati fermati e denunciati per invasione di edifici e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.