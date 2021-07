Regione Puglia: concorsi per 721 posti di lavoro per diplomati e laureati

BARI - Approvato il nuovo Piano di assunzioni 2020-2022 dalla Giunta regionale pugliese. Sono 721 i nuovi dipendenti che verranno inseriti nelle piante organiche della Regione Puglia, di cui: 206 unità per la categoria B3; 306 unità per la categoria C; 209 unità per la categoria D. Così in una nota, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.

Saranno così soddisfatti - prosegue Borraccino - i fabbisogni di personale per le categorie C e D con profilo tecnico, mentre per i profili amministrativi delle categorie C e D il nuovo Piano coprirà nella misura del 75% (cat. C) e 35% (cat. D) la forza lavoro nelle strutture regionali, per questo c'è già l’impegno a completare gli organici con il prossimo Piano Assunzionale 2021-2023 che si prevede entro la fine di quest’anno.

Il Governo regionale, grazie all'azione del Presidente Emiliano, conferma gli impegni assunti per potenziare gli organici e far crescere la Puglia, soprattutto dopo questo duro periodo di pandemia.

Prossimo step: la pubblicazione a breve dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia che riguarderanno, dunque, personale in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado per la cat. B3, tecnici diplomati e laureati per la cat. C, laureati per la cat. D, conclude Borraccino.