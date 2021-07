Consiglio Puglia: ok alla mozione che modifichi il Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco

BARI - Approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Gabellone, riguardo alle modifiche da apportare al Regolamento per le attività di informazione scientifica.Con la mozione si impegna il presidente della Giunta regionale ad interloquire con il Governo ed il Ministero della salute affinchè, riconosciuta la figura dell’informatore scientifico del farmaco quale consulente del medico, equipari la stessa figura dell’operatore sanitario e, al contempo, apporti delle modifiche al Regolamento regionale n. 17 del 2007 (Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco).Si chiede, quindi, di definire informatore scientifico del farmaco colui che, quale consulente del medico e sulla base di un quotidiano rapporto con lo stesso, fornisce informazioni corrette sui farmaci, illustrandogli ogni aspetto di essi, (azioni, vantaggi e controindicazioni), lo aggiorna sull’uscita di nuovi farmaci e offre notizie relative all’uso di quelli già in commercio qualora l’esperienza avesse portato nuovi studi su di essi.