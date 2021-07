BARI - “Si svolgerà il prossimo lunedì 19 luglio l’audizione in Commissione del Presidente Michele Emiliano, per comprendere il dettaglio dei 200 milioni di euro spesi dalla Regione per le attività Covid, oggetto di domanda di rimborso al Governo nazionale. La richiesta è stata avanzata dal Presidente del gruppo di FdI Ignazio Zullo". Così in una nota il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati."Preciso - prosegue Amati -, a onor del vero, che nei giorni scorsi è stato lo stesso Presidente Emiliano a richiedere l’impegno della I Commissione nel sostenere le ragioni della Puglia nei confronti del Governo nazionale, affinché si possa ottenere il rimborso. Un impegno, questo, che sono lieto di assumere interpretando la volontà di tutti i colleghi”.