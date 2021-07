Emiliano incontra il colonnello Fabio Cairo e il generale di Corpo d'armata Antonio Marzo

BARI - Incontri istituzionali e di cortesia questa mattina per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il presidente ha voluto incontrare il colonnello Fabio Cairo, al Comando provinciale dei carabinieri di Bari e Bt, dopo i due anni di lavoro trascorsi in Puglia.“Ho voluto salutare, incontrandolo personalmente, il colonnello Fabio Cairo per ringraziarlo di quanto ha fatto, nel contrasto al crimine, negli ultimi due anni nella provincia di Bari e della Bt. Mi auguro che il suo lavoro così prezioso nel confermare e accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Arma, venga continuato dal suo successore. Quando arrivano le segnalazioni dei cittadini vuol dire che si sta facendo un buon lavoro. Un grazie di cuore dunque al colonnello Cairo da parte mia e da parte di tutti quei pugliesi che, grazie alle operazioni dei carabinieri sui territori di propria competenza, possono dormire sonni più tranquilli”.Successivamente il presidente Emiliano ha incontrato per una visita di cortesia, il Generale di Corpo d’Armata Antonio Marzo, a capo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri, accompagnato dal Generale Antonio Mostacchi, Comandante della Regione Carabinieri Forestale ‘Puglia’.