Lecce, sfonda la vetrina ed entra con l’auto nel bar

L’episodio alle 9.30 quando all’interno del bar c’erano diversi clienti intenti a fare colazione. Uno di loro, seduto ad un tavolino nelle vicinanze dell’ingresso, ha riportato una contusione al polso. Sul luogo del particolare incidente sono giunti i soccorritori a bordo di un’ambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.





Il personale sanitario giunto sul posto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è occupato di soccorrere la persona ferita, mentre i vigili del fuoco hanno pensato a rimuovere la macchina dall’esercizio commerciale. Il link riportato riguarda le immagini di una telecamera che ha immortalato quel momento:





LECCE - Una scena degna di un film d’azione a Lecce dove un’auto è piombata all’interno bar degli Angeli, in via Benedetto Croce dopo averne distrutto la porta e la vetrina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. Sotto shock la conducente dell’auto, una 55enne. Attoniti anche i dipendenti e gli avventori che in quel momento erano nelle vicinanze e all’interno dell’attività.