Litiga con la fidanzata e le ruba auto e bancomat

I carabinieri, intervenuti in soccorso della donna dopo essersi accertati delle sue condizioni, hanno intercettato l'uomo in auto, con una bustina di droga e parte del denaro che avrebbe prelevato dal bancomat, probabilmente servito per acquistare la sostanza stupefacente. Adesso il 36enne, condotto nel carcere di Bari, dovrà rispondere di rapina e indebito utilizzo di carte di debito.

Ma l'uomo di 36 anni, poco più tardi, ha deciso di andare a casa della donna, di cui teneva le chiavi, trovando però la porta chiusa dall'interno col chiavistello. Riuscito ad entrare, il litigio tra i due sarebbe continuato, per poi andarsene via con le chiavi dell'auto e bancomat della donna.