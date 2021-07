Storie gentili e cura di bellezza: il podcast e il trekking di TEDx Putignano

PUTIGNANO (BA) – Il 17 luglio il laboratorio urbano I MAKE di Putignano ospiterà per la prima volta in assoluto un evento TEDx. 7 speaker – Saverio Tommasi, Aboubakar Soumahoro, Gianna Mazzini, Alessandra Viola, Mara Bragaglia, Matteo Miluzio e Roberto Covolo – si alterneranno sul palco suggestionando i presenti con la forza delle idee, fornendo spunti di riflessioni legati alla propria esperienza personale sul tema “la bellezza come atto di rivoluzione gentile”. A farci entrare nello spirito del TEDxPutignano, in questo mese prima dell’evento, ci pensa il podcast “Storie Gentili” da ascoltare su https://www.spreaker.com/show/storie-gentili, disponibile anche su Spotify e Apple Podcasts, e il trekking poetico sui tratturi della Bassa Murgia “Cura di Bellezza”.“Storie Gentili” è un programma a cura di Radio JP pensato da Claudia Castellana, Derna Saponari ed Eligia Napolitano per il TEDxPutignano, l’editing e il montaggio sono curati da Nico Laera. Tracce di bellezza locali note e meno note capaci, forse, di generare ispirazioni e perché no, rivoluzioni fuori e dentro di noi. Quattro puntate, quattro storie di bellezza tutte da ascoltare. La prima è quella di Peppino Devillanova, un fiero e sorridente contadino di Putignano che ha trovato nella Natura il punto di partenza della sua rivoluzione. Per liberarsi dalle costrizioni di una vita scandita dai ritmi di una società tecnologica troppo veloce per i suoi piedi scalzi, ha scelto la ricchezza di una vita semplice, da condividere come il pane, con tutti coloro desiderosi di ascoltare i suoi racconti. «Trovare tempo per ascoltare la sua storia e le prossime in pubblicazione – commentano Claudia, Derna ed Eligia – è un atto di gentilezza reciproca, che ci ripaga di un tempo che reputiamo investito in infinita bellezza».“Cura di Bellezza” è il trekking poetico sui tratturi della Bassa Murgia organizzato da Sobremesa - Travel Food Stories, in programma giovedì 8 luglio. Una vera e propria “immersione” nel fascino della Murgia, tra boschi e natura selvaggia, tratturi e muretti a secco, al di là dei quali la vista si perde su spazi sconfinati, dai colori rilassanti per gli occhi e per la mente, dal biondo delle rotoballe al verde intenso delle querce secolari. Una vera e propria terapia per i corpi e le menti. È questo l’obiettivo di “Cura di Bellezza”: camminare, sentire, fermarci per ascoltare storie e poesie e vedere il mondo con nuovi occhi, fare il pieno di bellezza. La partecipazione è gratuita. Per info e prenotazioni: Fb /sobremesatravel - tel. +39 379 1172742 - email info@sobremesatravel.itLa bellezza può essere intesa e percepita in diversi modi, dalla bellezza fisica a quella paesaggistica, da quella culturale a quella dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale. Grazie alla natura versatile di questo concetto ed ai contesti di riferimento il TedX di Putignano ha deciso di affrontare vari ambiti, diversi fra loro, per avvicinarsi alla bellezza nelle sue diverse forme e utilizzarla nel quotidiano come piccole rivoluzioni per creare un mondo più vivibile, rispettoso e giusto. “Storie Gentili” e “Cura di Bellezza” nascono per accompagnarle.17 luglio 2021, Laboratorio Urbano I MAKE - PutignanoPosti limitati. Ticket di ingresso su bit.ly/TEDxPutignano2021