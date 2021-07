Mattarella, 80 anni fra il lascia e raddoppia al Quirinale

Un margine di tempo che consentirà a Mattarella, in virtù della rilevazione che lo vede in in testa nella classifica delle personalità più amate dagli italiani, di ripensarci e di proporsi quale primo candidato per la successione a se stesso alla Presidenza della Repubblica, nel termine fissato per febbraio 2022.





Una scadenza che, pur lontana sul calendario, invece, per i tempi della politica italiana segnati dal cinismo e dall'astuzia che dal 1946 hanno caratterizzato il rinnovo della carica più alta dello Stato, sono, al contrario, piuttosto stretti per l'attuale presidente. Mattarella, da politico di lungo corso, questo lo sa al punto da valutare se lasciare o raddoppiare.

Sono gli 80 anni di Sergio Mattarella che vivrà questo suo giorno particolare, non solo per gli auguri che riceverà dal mondo politico, ma anche perchè il raggiungimento di questo traguardo precede di 12 giorni l'inizio del Semestre bianco.