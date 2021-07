"No al green pass": manifestazioni e disordini a Roma, Milano e Napoli

"Non sono contro il vaccino, ma il green pass è un danno per l'economia. In molti rischiamo di fallire". A dirlo Angelo, un ristoratore in piazza del Popolo per la protesta contro il green pass. "Io non mi sono vaccinato e non lo farò - aggiunge un pensionato - non possono costringerci". Tra i cartelli esposti: "No ai vaccini fatti con i fratelli animali".





Manifestazioni anche a Bolzano, dove si è svolta una iniziativa contro il green pass, indetta sui social media con lo slogan "Fuer Demokratie" (per democrazia) ed a Firenze dove centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria. Alcune centinaia di persone sono scese in piazza anche a Napoli.

ROMA - Attimi di tensione durante la manifestazione contro il green pass a Roma. Ad intervenire le forze dell'ordine che hanno disperso i manifestanti anche con l'utilizzo dei mezzi blindati. Al grido di "No al green pass" e "Libertà" circa tremila persone hanno manifestato in piazza del Popolo, al centro della capitale. L'iniziativa è stata lanciata sui social dal Movimento nazionale no green pass. Slogan anche contro il virologo Roberto Burioni.