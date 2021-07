Polizia sgomina spaccio di droga: 17 arresti a Bari

Le forze dell'ordine hanno potuto far luce sull'attività illecita, grazie anche all'aiuto di telecamere e microspie che hanno documentato le attività ritorsive e di violenza degli spacciatori nei confronti di chi non saldava il proprio debito.

- Blitz all'alba della polizia che ha arrestato 17 persone, 4 ai domiciliari, per traffico di sostanze stupefacenti e armi. L'organizzazione faceva capo nel quartiere San Pasquale di Bari dove la base di spaccio si trovava in una palazzina comunale che avevano chiamato Forcella, in onore al clan campano, mentre la sede organizzativa in Via Cuoco, sempre nel quartiere San Pasquale.