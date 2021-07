Primarie Centrosinistra Hinosa e Marina di Ginosa, Lopane (CON): "Carmen Carlucci presente e futuro della politica ginosina"

Un augurio va a Paolo Costantino, vincitore di queste Primarie, ma soprattutto un grande riconoscimento va alla nostra Carmen Carlucci, candidata del movimento CON di Ginosa che ha dimostrato in tre settimane di avere una grande maturità politica, ma soprattutto una prospettiva per il presente e per il futuro non solo del movimento CON ma del centrosinistra ginosino. Ancora grazie Carmen - ha concluso il Consigliere regionale - per i quasi 1.000 voti conseguiti e soprattutto per quello che si potrà fare del centrosinistra a partite da oggi".



"Il risultato delle Primarie del centrosinistra di Ginosa e Marina di Ginosa è stato grandioso - ha commentato la candidata di CON Carmen Carlucci -, la partecipazione è stata tanta e l'entusiasmo altrettanto. Ringrazio il movimento CON, i ragazzi e le ragazze che mi hanno sostenuto e che mi hanno accompagnato in questo percorso. Faccio i miei più cari auguri a Paolo Costantino per la vittoria e spero che da qui si riparta per un centrosinistra unito e soprattutto che si possa pensare al futuro del nostro territorio e dei nostri cittadini e cittadine".



Plauso al risultato raggiunto anche da parte del coordinatore di CON Ginosa e Marina di Ginosa, Massimo De Luca: "In quanto coordinatore del movimento locale, penso di poter esprimere tutta la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto. È stata una grande festa di partecipazione popolare. Abbiamo portato alle urne tantissime persone che testimoniano una voglia di partecipazione, una voglia di condivisione da cui partiremo per dare forza e coraggio al nostro progetto che vede la figura di Carmen Carlucci nostra punta di diamante. Sono sicuro - ha concluso il coordinatore - che intorno a lei costruiremo un futuro per nostra comunità".



BARI - "Una grandissima partecipazione con quasi 2.300 ginosini e marinesi che sono andati a votare e che hanno dimostrato ancora una volta che lo strumento delle Primarie fa parte del DNA del centrosinistra". Lo ha detto il presidente del gruppo 'CON Emiliano' al Consiglio regionale, Gianfranco Lopane, a conclusione delle Primarie del centrosinistra a Ginosa e Marina di Ginosa per la scelta del candidato sindaco alle elezioni amministrative del prossimo autunno. A vincere è stato Paolo Costantino del PD con 1.172 voti, seconda Carmen Carlucci di CON che ha ottenuto un importante risultato con 951 preferenze, terzo Antonio Pupino (PD) con 144 voti.Eccellente il dato sull’affluenza di ieri ai seggi nel Comune tarantino che si attesta sui 2.282 votanti."Quando il centrosinistra - ha proseguito Lopane - si rivolge ai cittadini per scegliere la leadership fa sempre una cosa gradita. Dimostra che la politica si fa con le porte aperte dei circoli e con la grande partecipazione popolare.