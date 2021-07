Scuola, FLC Cgil Puglia: immissioni in ruolo 4,6% personale docente '21/'22

Provincia Immissioni Posti comuni Posti di sostegno Bari 1.783 1.356 427 Brindisi 682 519 163 Foggia 1095 844 251 Lecce 579 494 85 Taranto 1071 838 233 Puglia 5.210 4051 1159

La ripartizione tra le province pugliesi prevede l’attribuzione di 561 posti per l’infanzia, 715 per la primaria, 1.768 per la secondaria di primo grado, 2166 per le superiori.Se nella macchina procedurale non si verificheranno intoppi, entro il 31 luglio saranno effettuate le immissioni in ruolo e potremo conoscere a quel punto anche l’entità dei posti residuati da questa prima fase di assunzioni che complessivamente saranno ripartiti in base alla seguente tabella:

Il primato di assunzioni, anche quest’anno, spetta alle tre regioni del Nord - Piemonte, Lombardia e Veneto - che, da sole, raggiungono quasi il 50% del totale delle nomine in ruolo.Ancora una volta, inoltre, a causa di procedure sempre più complesse, che inducono lo stesso candidato ad essere presente su più graduatorie, probabilmente molte delle cattedre destinate alle immissioni in ruolo risulteranno sprovviste delle candidature sufficienti a coprire la totalità dei posti.In Puglia ciò accadrà certamente per le discipline cosiddette STEM, il gruppo di discipline (Science, Technology, Engineering e Math) la cui formazione è ritenuta necessaria per garantire in futuro sviluppo e innovazione e per le quali, si dovrà far ricorso alle supplenze a copertura dei posti esistenti come accadrà, in particolare, per matematica e fisica.Per evitare queste incongruenze e assicurare la presenza stabile di ogni figura professionale già il primo settembre di ogni anno, servono nuove procedure di reclutamento.La FLC ha sempre richiesto di regolarizzare, con cadenze stabilite e da rispettare, le procedure per il reclutamento del personale scolastico per la selezione delle migliori competenze, perseguendo l’obiettivo di non alimentare il precariato anche tramite modalità semplificate.In particolare quest’anno sarebbe stata utile una procedura urgente e transitoria di reclutamento a tempo indeterminato, richiesta avanzata, invano, da tutte le sigle confederali e di comparto che, nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto dal ministro Bianchi con i segretari confederali nazionali Landini, Sbarra e Bombardieri, avrebbe dovuto essere oggetto di tavoli tecnici finalizzati all’individuazione di soluzioni condivise.Ma nessuno, al governo, ha inteso ascoltarci, purtroppo. E i segretari confederali nazionali, nelle ultime ore, hanno scritto a Draghi e Bianchi per richiamarli agli impegni su tutti i punti sottoscritti nel Patto per la scuola.