Serie C: il Monopoli acquista Bussaglia

Interesse per l’attaccante Michele Emmausso del Lecco. Ceduto il centravanti Luigi Samele al Sassuolo in Serie A. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo si sta attivando sul mercato per allestire una squadra competitiva. L’ obiettivo è la salvezza. Se ci sarà la possibilità la squadra pugliese cercherà di qualificarsi per i play off.

- Il Monopoli ha acquistato il centrocampista Andrea Bussaglia 24 anni svincolato dal Livorno. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Interesse per il difensore Andrea Maestrelli della Lucchese. Contatti per il terzino Francesco Pambianchi della Virtus Francavilla Fontana. Trattativa con lo stopper etiope Eyob Zambataro per rinnovare il contratto scaduto il 30 Giugno.