Serie C: il Monopoli acquista Conson

Si dovrà trovare l’accordo con l’Atalanta proprietaria del cartellino del calciatore. Confermato l’esterno Michele Currarino. Trattativa per il terzino Francesco Pambianchi della Virtus Francavilla Fontana. Il centravanti Edoardo Soleri è stato ceduto al Palermo in Serie C. Il difensore Manuel Nicoletti andrà via dal Monopoli. Potrebbe trasferirsi al Foggia.

- Il Monopoli ha acquistato il difensore Diego Conson 31 anni dal Potenza. Interesse per il centrocampista Biagio Morrone del Foggia. Contatti con l’attaccante Gennaro Borrelli della Juve Stabia. Trattativa con il terzino Mario Mercadante per rinnovare il contratto scaduto il 30 Giugno. Interesse per il trequartista Alessio Curcio del Foggia. Si cercherà di fare restare a Monopoli il mediano etiope Eyob Zambataro che è stato in prestito fino al 30 Giugno.