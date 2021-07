Sicurezza sul lavoro: a Bari evento Confindustria con il sottosegretario Sisto

BARI - Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, le imprese sono state messe a dura prova dalla pandemia. Il tema della loro responsabilità amministrativa stabilito dal decreto 231 è tornato di grande attualità.A vent'anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 che ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle società, Confindustria Bari e BAT, col patrocinio dell?Ordine degli Avvocati di Bari, ha organizzato un seminario per fare un bilancio dei risultati prodotti da questa importante normativa.Interverranno, fra gli altri, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il presidente di Confindustria Bari BAT Sergio Fontana, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì.L’evento si tiene il giorno 19 luglio alle ore 15.00 in presenza presso l’Hotel Nicolaus di Bari.A causa delle misure anti - Covid, i partecipanti saranno ammessi in ordine di registrazione, fino a esaurimento posti consentiti.