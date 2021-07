Sopralluogo sulla Sp 3 Minervino-Spinazzola, Piemontese: “Pronti a sostenere il progetto, ma dobbiamo arrivare in fretta al progetto definitivo”

Ad accompagnare il vicepresidente, il presidente della Provincia BAT e sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto, i sindaci di Andria Giovanna Bruno e di Spinazzola Michele Patruno, il presidente del Gruppo regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, la presidente del Gruppo M5S Grazia Di Bari, la consigliera regionale PD Debora Ciliento, il consigliere regionale “Fratelli d'Italia” Francesco Ventola e il consigliere regionale “CON Emiliano” Giuseppe Tupputi.“Il casello autostradale di Canosa di Puglia – ha osservato il vicepresidente della Regione Puglia – è la porta di ingresso verso la Murgia e sappiamo quanto sia strategica la piena accessibilità a un’area particolarmente dinamica in termini di flussi turistici e di mobilità quotidiana di persone e merci, non a caso è stata pensato e progettato un asse così importante che sarebbe assurdo non completare”.Gli interventi sull’ex Regionale 6 diventata Strada Provinciale 3 servono a completare, in particolare, il tratto tra Minervino Murge e Spinazzola e per realizzarli si stimano necessari circa 18 milioni di euro. “Stamattina ho avuto conferma da parte del presidente della BAT – ha concluso Piemontese – dei progressi della progettazione che è necessario arrivino almeno a uno stadio definitivo affinché possiamo sostenerne la realizzazione, pur non essendo più un’arteria di competenza della Regione Puglia”, ha concluso Piemontese, aggiungendo che “in particolare in questo momento storico e specie parlando di opere pubbliche, non possiamo più perderci in chiacchiere, dobbiamo tutti avvertire la responsabilità di compiere atti che si trasformino in fatti concreti”.