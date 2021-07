Troppo caldo: le cozze 'traslocano' dal Mar Piccolo

L'assessore Sviluppo Economico, Fabrizio Manzulli, ha spiegato: "Abbiamo individuato un'area di circa 90mila metri quadri, dove i mitilicoltori autorizzati potranno posizionare temporaneamente i loro “pali”. È una misura di salvaguardia per un'eccellenza della nostra terra, un'opportunità che aiuterà i produttori a mantenere l'ottima qualità dei nostri mitili".

Le elevate temperature estive registrate anche nel Mar Piccolo di Taranto hanno messo in allarme la coltivazione delle cozze. Per questo motivo il sindaco Melucci ha disposto lo spostamento della coltivazione nel Mar Grande, per non compromettere la qualità e la sopravvivenza dei tipici mitili tarantini.