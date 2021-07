Vincita 'VinciCasa', vinta una casa a Bari

BARI - Nell’estrazione VinciCasa di ieri è stato realizzato un ‘5’ da 500.000 euro che sarà così suddiviso: 200.000 euro subito e la restante parte verrà destinata per acquistare una casa su tutto il territorio italiano. La vincita è stata registrata a Bari presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in Via Pavoncelli 138 con una schedina QuickPick. La combinazione vincente - riporta l'Agenzia Agimeg - è stata: 23 24 26 28 36. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovarla.