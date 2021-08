Afghanistan: "Donne al governo, ma nel rispetto della Sharia"

(Hoshang Hashimi / AFP)





Questa testimonianza potrebbe rappresentare una svolta moderata degli 'studenti islamici', un tempo autori di lapidazioni di donne, mutilazioni e esecuzioni in piazza.



"L'Emirato Islamico non vuole che le donne siano vittime - ha affermato Samangani -. Dovrebbero far parte del governo, secondo i dettami della Sharia", ma non ha chiarito cosa ciò significhi. "Tutte le parti dovrebbero unirsi" al futuro governo, ha aggiunto.

ROMA - I talebani promettono un'amnistia e invitano le donne ad entrare al governo, "ma secondo le regole della Sharia", la legge islamica. Lo sottolinea il membro della commissione Cultura degli insorti, Alberto Zanin, Medical coordinator del Centro per feriti di guerra di Emergency a Kabul che in una delle prime indicazioni su come i talebani, vittoriosi sul piano militare, intendano governare l'Afghanistan.