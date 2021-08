Torna 'Cinema a Corte' a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

TRANI (BT) - Dopo le vere e proprie chicche dell’anno scorso per la retrospettiva “I Quattro Colonnelli”, celebrazione dei “Mostri” della Commedia all’italiana: Manfredi, Sordi, Gassman e Tognazzi, ritorna a Corte Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) la rassegna “Cinema a Corte”. Una mini-retrospettiva di film cult per veri cinefili e appassionati della settima arte dedicata ai più importanti rappresentanti della Commedia americana intitolata “American Smile” a cura dell’Associazione Delle Arti, in collaborazione con Circolo Dino Risi, e il patrocinio dell’Assessorato alle culture del Comune di Trani in partnership con Costa Sveva.Una cinquina di assoluto pregio per la piccola rassegna di cinema all'aperto che prenderà vita giovedì 19 agosto alle ore 21,00 con "Zelig" di Woody Allen del 1983. Seguirà il 26 agosto il capolavoro di Billy Wilder "L'appartamento" (1960) nell'edizione restaurata, "S.O.B." di Blake Edwards (1982), graffiante ritratto di una Hollywood corrotta, interpretato da un'autoironica Julie Andrews. Concluderanno la retrospettiva il sempre attuale "Mezzogiorno e mezzo di fuoco", realizzato nel 1975 da Mel Brooks e "Man on the moon" (1999) di Milos Forman, che ripercorre, grazie ad un meraviglioso Jim Carrey, la carriera sfortunata del comico statunitense Andy Kaufman (1949-1984).Lorenzo Procacci Leone, direttore artistico delle attività cinematografiche del circolo Dino Risi, ha sintetizzato con queste parole il senso della rassegna: «il cinema americano, soprattutto quello legato alla commedia, ha importato spesso tendenze e stili dal nostro cinema ma con questa piccola rassegna abbiamo voluto ridare luce ad una serie di film più o meno conosciuti, tutti legati a registi straordinari che hanno fatto la storia del cinema statunitense. Se penso a "Zelig" che ha fatto da modello a tantissimi film venuti fuori negli anni a venire, mi rendo conto di quanto ancora oggi Woody Allen continui a fare scuola. Per Billy Wilder e Blake Edwards, due massimi esponenti della commedia americana legata allo slapstick, abbiamo selezionato due pellicole che in modo esuberante, graffiante e liberatorio rimettono in discussione le cattive abitudini della borghesia dei loro tempi. Per Mel Brooks invece è stato scelto un attualissimo film che, facendo una irresistibile parodia del cinema western, ribaltandone cliché e temi portanti, finisce col trattare argomenti serissimi come la questione razziale. Concluderemo con "Man on the moon", sfortunatissimo film del grande Milos Forman, che ripercorre con grande sensibilità la straziante vita vera di un comico realmente vissuto. Quello che conta, in fondo, è sempre la cornice. Rivedere questi film all'aperto, oggi che abbiamo mille possibilità, anche quella di portarci il cinema in tasca sul telefonino, è sempre una sfida, una provocazione che speriamo venga accolta da chi è animato dallo spirito della condivisione. L'essenza del nostro sodalizio è questa. Da sempre».Le proiezioni si terranno all’aperto e le sedute saranno distanziate a un metro e tra loro inamovibili. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del proprio posto a sedere e in ogni spostamento dallo stesso. Poiché le proiezioni si svolgeranno all’aperto, una volta preso posto si potrà far a meno della mascherina.I posti sono limitati. Per accedere alle proiezioni è obbligatorio compilare con i propri dati il modulo di prenotazione on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbz-opXWXX_cnN68ck7sdICeJI0jyqcYbSm8CUHaxDsKJoPA/viewformÈ necessario inoltre essere in possesso del Green pass come da attuale normativa anti-Covid in vigore.È possibile acquistare i biglietti (costo 5 euro) presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani a partire dalle 19:00 del giorno della proiezione del film.19 agosto: ZELIG di Woody Allen, 198326 agosto: L’APPARTAMENTO di Billy Wilder, 19602 settembre: S.O.B. di Blake Edwards, 19829 settembre: MEZZOGIORNO E MEZZO DI FUOCO di Mel Brooks, 197516 settembre: MAN OF THE MOON di Milos Forman, 1999.Ingresso ore 20,30 – inizio proiezioni ore 21,00. Info & prenotazioni: 0883500044