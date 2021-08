Anniversario strage San Marco in Lamis, Emiliano: "Stigmatizzare polimorfa cultura criminale che uccide speranze comunità"

BARI - "Luigi e Aurelio Luciani, due padri di famiglia, due onesti lavoratori che sono stati uccisi perché testimoni involontari di un’esecuzione mafiosa. Da questa pagina così dolorosa per la famiglia Luciani e per tutta la comunità di San Marco in Lamis occorre ritrovare ogni giorno la forza per reagire, per urlare al mondo la nostra contrarietà alla violenza, alla criminalità, all’indifferenza e all’omertà. Oggi, a quattro anni da quei terribili fatti, rinnoviamo la nostra solidale vicinanza alla famiglia Luciani e stigmatizziamo ancora una volta tutti insieme quella polimorfa cultura criminale che uccide, depreda e soffoca le speranze di un’intera comunità". Sono le parole del presidente della Regione Puglia,, nel quarto anniversario della strage di San Marco in Lamis.