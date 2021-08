Brindisi: giovedì 12 agosto l'evento "Brindisi e il suo sistema difensivo" presso il Castello Alfonsino

- Proseguono le interessanti iniziative nella città di Brindisi: sempre nell'ambito del progetto "Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino" a cura dell'Aps Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce, giovedì 12 agosto alle ore 18:30, si terrà il secondo appuntamento dedicato alla storia di Brindisi in relazione al porto e al Castello Alfonsino.