Chiusura hub vaccinali in provincia di Lecce: segnalate code e caos per la corsa al green pass

Infatti, in data odierna ci sono state segnalate code e caos presso gli hub vaccinali della provincia di Lecce dove, complice la corsa al “Green Pass”, sarebbero centinaia le persone accorse a vaccinarsi e a farsi una coda estenuante, complice il super caldo di queste ore che sta rendendo ancor più arduo il percorso verso la fatidica puntura.





Per questa ragione, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti" invita le autorità sanitarie preposta a rivedere urgentemente la decisione di chiudere nei giorni d’agosto già annunciati e di prolungare l’orario anche al pomeriggio per per consentire a quanti vogliano vaccinarsi di farlo senza dover attendere ed evitando di dover sopportare lo stress che hanno subìto tanti cittadini nella giornata di oggi.

LECCE - Il caos sarebbe partito da messaggi di questo tenore: “Si comunica che in data 11/08/2021 il punto Vaccinale PVP1-Palazzetto dello Sport-Lecce sarà chiuso. Si anticipano le vaccinazioni alla seguente data: 09/08/2021 dalle 8:30 alle 13:30.Si avvisa l'utenza che dal giorno 02/08/2021 al 29/08/2021 l'Hub Vaccinale sarà aperto dal lunedì al sabato solo la mattina dalle 8:30 alle 13:30 e che seguirà i seguenti giorni di chiusura: 8-10-11-12-13-14-15-16-22-26-29 Agosto 2021”.