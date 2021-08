Coronavirus in Puglia: 150 nuovi positivi e un nuovo decesso

Il maggior numero dei contagi si sono registrati nella provincia di Lecce con 58 casi e in provincia Bari con 32 positivi. Nelle altre province i nuovi contagi sono: 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Taranto e 6 casi di residenti fuori regione. Purtroppo è stato segnalato un decesso avvenuto nella provincia della Bat. L'andamento è abbastanza stabile con gli attuali 2421 positivi con gli ospedali che fortunatamente al momento non sono sotto pressione, con gli attuali 84 pazienti ospedalizzati di cui 9 in terapia intensiva.

- In Puglia sono stati registrati 158 nuovi casi di Covid, su 9491 test realizzati.