Covid Puglia: scoperti altri 304 casi. Il tasso di positività è all'1,98%

BARI - Sono 304 i nuovi casi Covid registrati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale del 28 agosto 2021. Il tasso di positività, su 15.321 test eseguiti, è dell'1,98%, in calo rispetto al 2,16% fatto registrare sabato scorso in condizioni simili per arco settimanale. Nel dettaglio si segnalano 77 nuovi casi in provincia di Bari, 45 nella Bat, 35 nel Brindisino, 51 nel Foggiano, 68 nel Leccese, 20 nel Tarantino e 9 per provincia di definizione. Una persona è deceduta: il totale delle vittime da inizio epidemia sale a 6.702Salgono a 4.646 gli attualmente positivi, in aumento rispetto ai 4.596 di ieri. I ricoverati totali sono 260 (+3) con 238 persone in aree non critiche (+3) e 22 in terapia intensiva, quest'ultimo dato stabil e rispetto a ieri. Sono 263.031 i casi totali a fronte di 3.249.481 test eseguiti con 251.683 persone guarite