TORINO - Sorpresa nel futuro di CR7: nel derby di mercato di Manchester, i Citizens, come riportano molti media inglese tra cui la Bbc, si sfilano dall’affare Cristiano nelle ore in cui i Red Devils lavorano a un ritorno del portoghese, diventato grande nei sei anni a Old Trafford dal 2003 al 2009.“Abbiamo considerato la possibilità ma abbiamo deciso di non procedere”, è la decisione del City che emerge largamente dai resoconti dei media britannici.