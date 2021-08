(Agenzia Vista) - New York, 10 Agosto 2021 - "Sono un newyorkese, nato e cresciuto, sono uno che lotta e il mio istinto è di combattere contro questa controversia perché credo veramente che sia politicamente motivata, credo che sia ingiusta, non vera. Vi amo e non vorrei mai non esservi d'aiuto in qualche modo". Lo ha detto Andrew Cuomo nel discorso in cui ha annunciato che farà "un passo indietro per il suo amore per New York". /