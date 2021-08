'La musica salva', a Martina Franca la musica diventa solidale nel ricordo di Pino Daniele

MARTINA FRANCA (TA) - Un concerto della Sciò Live Band-Pino Daniele Forever, con ospiti famosi artisti, per portare la musica, con il suo enorme potere terapeutico e salvifico, ai minori che vivono un disagio!È l’iniziativa “La musica salva” che vede collaborare, con il patrocino del Comune di Martina Franca, la Cooperativa sociale “Manilù” e il CAV (Coordinamento Associazioni Volontariato) di Martina Franca.Il concerto “La musica salva” ha una importante finalità benefica in quanto è teso ad attivare un laboratorio musicale per i ragazzi in difficoltà dei quali si occupa la Cooperativa sociale Manilù di Martina Franca, in particolare mediante la gestione della comunità educativa per minori “La Casa Blu”.Attraverso l’intervento del CAV Martina Franca, inoltre, si intende estendere questa iniziativa alla comunità martinese; alcuni di questi ragazzi saranno già coinvolti nell'evento benefico dando il loro simbolico e fattivo contributo.Il concerto “La musica salva” della Sciò Live Band-Pino Daniele Forever, con special guest Nello Daniele e Tony Esposito, una grande serata di musica dal vivo, si terrà lunedì 23 agosto (ingresso ore 20.30 – inizio 21.30) nell’Atrio Ateneo Bruni, in via Giulio Recupero a Martina Franca.Il biglietto con posto unico numerato al concerto ha il costo di € 10,00, per gli under 16 è ridotto a € 5 (info e prevendita 347 2537234); l’evento, promosso dalla Cooperativa Manilù, è organizzato da Carlo Dilonardo nell’ambito della rassegna “Martina Vento D'Estate 2021”.Nel concerto “La musica salva” della Sciò Live Band-Pino Daniele Forever sarà “narrata” la meravigliosa storia musicale e umana di Pino Daniele, che si rinnoverà in questa magica serata anche grazie ai famosi musicisti Tony Esposito e Nello Daniele, due straordinari protagonisti di quella importante esperienza artistica.Il “Line up” della serata comprende Vincenzo Sciò voce, Matteo Magazzino chitarre, Piero Ancona basso, Leo Torres tastiere, Miki Genualdo batteria; special guest saranno Tony Esposito percussioni e voce e Nello Daniele chitarra e voce; nel concerto, infine, ci sarà la partecipazione speciale di Lino Pariota voce e piano e Nikaleo voce.