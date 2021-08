L'Edera, al via il tour del cantautore leccese: ecco dove sarà in Puglia

LECCE - Torna sulla scena musicale il cantautore salentino L’EDERA con il nuovo singolo “LASER”, disponibile in radio e su tutti gli store digitali (distribuito da Peer Music), un brano coinvolgente ed emozionante come un tramonto estivo.

“Laser è arrivata all’improvviso mentre ero al lavoro su altri brani - commenta il cantautore - ed è stata arrangiata e incisa di getto. È una canzone liberatoria, una lettera mai scritta, ma indelebile.”

L’Edera, pseudonimo di Alberto Manco, rilascia con Peer Music il nuovo singolo “Laser”, un brano scritto insieme a Giancarlo Manco e prodotto e arrangiato con Simone Sproccati ed Emanuele Santona. Un nuovo capitolo, dopo il singolo “Asfalto”, che conferma il percorso di crescita ed evoluzione del promettente cantautore di “musica infestante”, in tour quest’estate per una serie di live acustici da non perdere!

Questi gli appuntamenti finora confermati:

17 giugno: GEL - Postwar Cinema Club – Parma (PR)

9 luglio: KALE’ INDIE - Lido Kale Cora - Melendugno (LE)

30 luglio: Festival di Serie B - Lido Botanico Veneziani - Bisceglie (BAT)

5 agosto: Controtempi Festival - Biblioteca Civica - Parma (PR)

7 agosto: Esco di Radio Festival - Piazza Pisanelli - Tricase (LE)

22 agosto: Sei Festival - Castello Volante - Corigliano d’Otranto (LE)





Chi è L'Edera: Alberto Manco è un cantautore classe ’95, originario della provincia di Lecce. L’Edera viene usato come pseudonimo da Alberto a partire dal 2013, per delle demo di brani scritti insieme al fratello Giancarlo, registrate in cameretta e pubblicate su Youtube. L’anno seguente si trasferisce a Parma e nel 2016 pubblica, in maniera totalmente indipendente, un ep di cinque brani, dal titolo “Rampicante”, autoprodotto e registrato con Caino Marinelli. Autopromuove un piccolo tour e si fa conoscere suonando in apertura a nomi della scena indipendente come Dente, Giorgio Poi, Galeffi, Colombre e La Municipàl.

Nel 2018 partecipa alla 30esima edizione del Rockcontest di Controradio e si aggiudica il premio Fondo Sociale Europeo. Il riconoscimento gli permette di entrare in studio con il produttore Simone Sproccati (Salmo, Coma cose, Meli) e registrare tra il Crono Sound Factory e il Kaneepa Studio di Michele Canova i nuovi brani, con la collaborazione di Emanuele Santona (I Segreti) e Loris Giroletti (L’Officina della Camomilla). Nel 2020 entra nel roster dell’etichetta indipendente Romolo Dischi e il 26 giugno pubblica il primo singolo “Magica”, a cui fa seguito una versione remix curata dal producer Simoo (Speranza, Masamasa). Il 25 settembre viene pubblicato il secondo singolo “Zattera” e a gennaio 2021 “Asfalto”.