Ostuni, dal 16 al 22 agosto la mostra "Beasts Maurizio Boscheri" a Palazzo Tanzarella

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: dal 16 al 22 agosto, presso Palazzo Tanzarella in Via Cattedrale, si terrà la mostra "Beasts Maurizio Boscheri" a cura di Mario Liberali e Gianmichele Pavone con il patrocinio di Rotary Ostuni-Valle d'Itria-Rosamarina e l'associazione "Espressioni d'Arte".





Oli e tecniche miste rappresentano il variegato mondo animale interpretato dal pittore Maurizio Boscheri che ha fatto della sua arte una missione: far apprezzare al pubblico un mondo fantastico ma in via di estinzione.

Grandi felini, rettili, anfibi, insetti ed uccelli sono i protagonisti di questa rassegna di opere realizzate negli anni dal pittore Trentino che ha esposto in parecchi paesi esteri ed ora si presenta ad Ostuni ove risiede stabilmente.

All’interno della mostra sono esposte in anteprima alcune opera nate dal "Progetto Tigris" dipinti realizzati a quattro mani di Maurizio Boscheri e Daniel Calovi.

Dall’incontro di due pittori per la Natura nasce l’idea di questo progetto. Maurizio Boscheri, pittore affermato e con un interessante curriculum internazionale ed il giovane artista Daniel Calovi hanno realizzato con questa mostra il comune desiderio di rappresentare una Natura ancora incontaminata per risvegliare le coscienze di un pubblico spesso purtroppo distratto su quanto stiamo irrimediabilmente perdendo.

Boscheri riceveva da tempo richieste di artisti emergenti che desideravano una collaborazione, ma solo nel giovane Calovi ha trovato qualcuno che rispondeva ai requisiti per lui necessari: passione, tecnica e talento, ma soprattutto anima.

Durante l’esposizione sarà possibile acquistare la biografia dell’artista, scritta da Cristina Sperandio. Il ricavato dalla vendita del libro andrà a favore di Amici di Casa Mihiri onlus, una associazione della quale Maurizio Boscheri è socio fondatore, che si occupa del sostentamento delle bambine ospitate a Casa Famiglia Mihiri in Sri Lanka.