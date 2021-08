Francavilla Fontana: principali provvedimenti del Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - La Fondazione Giovan Battista Imperiali, gli equilibri di bilancio e l’atto di indirizzo sul bilancio partecipato sono stati i temi principali affrontati dall’ultimo Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Si è trattato di una seduta tutt’altro che prefestiva, aperta con un minuto di silenzio in memoria del giovane Davide Lerna. - La Fondazione Giovan Battista Imperiali, gli equilibri di bilancio e l’atto di indirizzo sul bilancio partecipato sono stati i temi principali affrontati dall’ultimo Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Si è trattato di una seduta tutt’altro che prefestiva, aperta con un minuto di silenzio in memoria del giovane Davide Lerna.





Prima dell’avvio della discussione sulla mozione presentata dai Consiglieri Fabio Montefiore, Cosimo Tardio, Stella Lavota, Pierangelo Taurisano, Numa Ammaturo, Tiziana Fino, Serena Argese, Antonella Palumbo e Anna Tagliente sulla Fondazione Giovan Battista Imperiali, il Sindaco Antonello Denuzzo ha comunicato all’Assise cittadina il provvedimento di revoca del commissariamento dell’Ente da parte della Regione Puglia. Questa circostanza ha superato, di fatto, le ragioni che avevano spinto i consiglieri a presentare la mozione che, per questa ragione, è stata ritirata.

Sciolto in Consiglio Comunale il nodo della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Questo provvedimento certifica l’adempimento del Comune nell'obbligo di pareggio tra il totale delle entrate e il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione. Nei giorni scorsi il dirigente facente funzioni aveva denunciato la presenza di un presunto squilibrio nei conti pubblici pari a 248 mila euro.

"Lo squilibrio ipotizzato dal dott. Falco era puramente teorico. Dalla ricognizione effettuata con l’Ufficio economato – spiega l’Assessora al Bilancio Antonella Iurlaro – è emerso che i conti sono in ordine e che alcune proiezioni di spesa per l’intero anno solare sono eccessive. Questo ci consentirà di avere ulteriori disponibilità economiche nei prossimi mesi. In ultima analisi, la situazione economica generale del Comune è buona e abbiamo all’attivo quasi 2 milioni di euro di avanzo libero che ci consentiranno di accelerare sugli investimenti in nuove progettualità".

Torna il bilancio partecipato. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Assise cittadina ha ratificato la delibera di giunta con cui si indicano le aree di intervento su cui la cittadinanza potrà presentare progettualità. Si tratta di arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività e innovazione tecnologica, cultura e patrimonio.

"Dopo il successo del primo anno – dichiara l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano – con una partecipazione di quasi 1500 francavillesi e la presentazione di 23 proposte, torna il bilancio partecipato che ha dimostrato di costituire un meccanismo in grado di sprigionare energie ed idee virtuose che diventano patrimonio della Città e che possono continuare a camminare indipendentemente dall'esito della consultazione".