Sparo contro portone, nuovo attentato contro ex sindaco Tanzarella

BRINDISI - Un colpo di fucile è stato sparato contro il portoncino d'ingresso dello studio legale dell'avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni (Brindisi) ed ex presidente della provincia facente funzioni, oggi consigliere comunale di opposizione. Si tratta del quarto attentato subito da Tanzarella negli ultimi due anni."Piena solidarietà al consigliere comunale di Ostuni Domenico Tanzarella. Ora serve uno sforzo comune per accertare la verità". E’ quanto afferma l’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) alla luce dell’ennesima intimidazione subita dall’ex sindaco di Ostuni la scorsa notte. "Per restituire serenità alla sua famiglia ed all’intera comunità ostunese, è necessario che possa giungere una risposta certa da parte dell’autorità preposte, che sono certa da tempo non stanno risparmiando nessuna energia per individuare i responsabili di questa lunga scia di violenza"."Occorre – conclude la parlamentare brindisina - che le istituzioni ad ogni livello possano ben comprendere la gravità dei fatti accadutati, che minano oltre la tranquillità dell’ex sindaco e della sua famiglia, l’intera comunità di Ostuni, ben lontana nei suoi principi e valori, da queste manifestazioni di violenza e terrore".