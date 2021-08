Tokyo 2021 Basket: l'Italia perde 84-75 con la Francia ed è eliminata nei quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Alle Olimpiadi nei quarti di finale di basket maschile l’ Italia perde 84-75 a Saitama con la Francia ed è eliminata. - Alle Olimpiadi nei quarti di finale di basket maschile l’ Italia perde 84-75 a Saitama con la Francia ed è eliminata.





Primo quarto, Fontecchio tripla 12-6 per gli azzurri. Tonut, 14-10. Fournier impatta per la Francia, 16-16. Polonara, 20-18 Italia. Vitali, la squadra di Meo Sacchetti prevale 25-20. Secondo quarto, Gallinari 29-24 per gli azzurri. Fall, 32-30 Francia. Gobert, 37-34. Polonara, 40-39 Italia. Gallinari, 42-41. Fournier, la Francia si impone 43-42. Terzo quarto, Fournier 47-42 per i transalpini. De Colo, 49-46. Batum, 53-46. Gobert, 56-46. Batum, 62-48. La Francia trionfa 64-54. Quarto quarto, Fontecchio tiene in gara gli azzurri, ma 64-58 per la Francia. Fontecchio impatta per l’ Italia, 66-66. Fournier, 71-68 Francia. Heurtel, 76-73. Gobert, 80-75. Cabarrot, 82-75. Gobert, la Francia vince questo quarto 84-75 tutta la partita e si qualifica per la semifinale. Sconfitta immeritata per l’Italia. Migliori marcatori, negli azzurri Fontecchio 23 punti e Gallinari 20. Nella Francia Gobert 22 punti e Fournier 21.