Tv: martedì 3 agosto su Italia 1 la quarta puntata del "Radio Norba Cornetto Battiti Live"

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live continua a fare da colonna sonora all'estate degli italiani. Martedì 3 agosto, è in programma su Italia 1 la quarta puntata dello show di Radio Norba, reduce da tre grandi successi televisivi.





Lo spettacolo condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci andrà in onda come sempre in prima serata, alle ore 21.20. La puntata andrà poi in replica giovedì 5 agosto alle 21.10 su La 5 e sabato 29 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra.

Grandissimo il cast artistico della serata. Ancora una volta due ospiti internazionali, Alice Merton e Topic. Poi ci saranno Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808 con Didi e Nicola Siciliano; i Boomdabash e Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico Rossi; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Braco e Luna; Giacomo Urtis.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Annalisa, da Grottaglie; La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Un cast di altissimo livello per la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che è possibile seguire sui social attraverso l’hasthag #battitilive.

Anche quest’anno il pubblico potrà interagire con gli artisti grazie all’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico di livello globale nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova.