9 settembre 1943, Bari respinse i "tedeschi" al Palazzo delle Poste

Nel ricordo di quei combattimenti, il 9 settembre 1976, su iniziativa dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, fu scoperta un epigrafe commemorativa all'interno dello stesso edificio. A 45 anni di distanza dalla sua collocazione, essa costituisce una delle testimonianze di quella eroica e drammatica giornata in cui Bari, con le proprie forze civili e militari, comandate dal Generale Nicola Bellomo, fu la prima città d'Italia a liberarsi da una possibile occupazione dell'esercito tedesco.

- Il 9 settembre 1943 le truppe della Germania Nazista presenti a Bari tentarono di occupare il Palazzo delle Poste e delle Telecomunicazioni ubicato in piazza Cesare Battisti, fra via Nicolai e via Crisanzio. Un gruppo di lavoratori in armi riuscì a respingere l'attacco che avveniva contestualmente alla battaglia all'interno e all'esterno del Porto.